Медведев: вооруженный конфликт с Грузией в 2008 году спровоцировал Саакашвили

Медведев отметил, что Москве не понравилось «поведение», занимавшего на тот момент пост президента Грузии, Саакашвили. Об этом пишет портал RNS.
Премьер-министр России в интервью "Коммерсанту" назвал поведение Саакашвили безответственным, аморальным и преступным. Медведев считает, что вооруженного конфликта можно было бы избежать.
Глава правительства РФ приезжал в Абхазию еще в 1990 году. Уже тогда в регионе ощущалась напряженность. В 1991 году обстановка обострилась. Российский чиновник заявил, что он чувствовал «сложное отношение» местного населения к «представителям близких этносов» и происходившим в республики событиям.
Медведев возложил вину в конфликте между Грузией с одной стороны и Южной Осетией и Абхазией с другой на людей, которые были у власти в Тбилиси в 1990-х годах прошлого века. До 2008 года столкновения между этими народностями носили локальный характер. После Грузия решила взять под контроль сепаратистов в регионах. В итоге начались боевые действия.