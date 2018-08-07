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Медведев: вооруженный конфликт с Грузией в 2008 году спровоцировал Саакашвили

7 августа 2018, 16:26
По словам главы правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева, в том что РФ ввязалась в вооруженный конфликт в Грузии в 2008 году виноват Михаил Саакашвили и его «приспешники».

Медведев отметил, что Москве не понравилось «поведение», занимавшего на тот момент пост президента Грузии, Саакашвили. Об этом пишет портал RNS.

Премьер-министр России в интервью "Коммерсанту" назвал поведение Саакашвили безответственным, аморальным и преступным. Медведев считает, что вооруженного конфликта можно было бы избежать.

Глава правительства РФ приезжал в Абхазию еще в 1990 году. Уже тогда в регионе ощущалась напряженность. В 1991 году обстановка обострилась. Российский чиновник заявил, что он чувствовал «сложное отношение» местного населения к «представителям близких этносов» и происходившим в республики событиям.

Медведев возложил вину в конфликте между Грузией с одной стороны и Южной Осетией и Абхазией с другой на людей, которые были у власти в Тбилиси в 1990-х годах прошлого века. До 2008 года столкновения между этими народностями носили локальный характер. После Грузия решила взять под контроль сепаратистов в регионах. В итоге начались боевые действия.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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