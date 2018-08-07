Медведев: вооруженный конфликт с Грузией в 2008 году спровоцировал Саакашвили

Медведев возложил вину в конфликте между Грузией с одной стороны и Южной Осетией и Абхазией с другой на людей, которые были у власти в Тбилиси в 1990-х годах прошлого века. До 2008 года столкновения между этими народностями носили локальный характер. После Грузия решила взять под контроль сепаратистов в регионах. В итоге начались боевые действия.