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Posted 31 июля 2018, 06:57

Published 31 июля 2018, 06:57

Modified 25 декабря, 05:39

Updated 25 декабря, 05:39

В Башкирии должно вырасти число приемных семей для стариков и инвалидов

31 июля 2018, 06:57
До конца текущего года их планируется довести до 124.

За оставшиеся пять месяцев 2018 года в Башкирии число приемных семей для пожилых людей и инвалидов должно вырасти на четыре десятка. Об этом на недавней коллегии министерства семьи, труда и соцзащиты населения сообщила заместитель главы ведомства Ольга Кабанова.

- На сегодняшний день в республике созданы 80 приемных семей, в которых проживают 84 человека. До конца года планируется довести число приемных семей для пожилых граждан и инвалидов до 124, - уточнила Ольга Кабанова.

По данным ведомства, Республиканский центр социального обслуживания населения проводит контрольные проверки и побывал с этой целью уже в 61 приемной семье, в которых проживают 65 пожилых жителей республики и инвалидов. Нарушений условий заключенных договоров проверками выявлено не было.

#Татьяна Майорова,#Общество#Новости#Семья
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