В Башкирии должно вырасти число приемных семей для стариков и инвалидов

За оставшиеся пять месяцев 2018 года в Башкирии число приемных семей для пожилых людей и инвалидов должно вырасти на четыре десятка. Об этом на недавней коллегии министерства семьи, труда и соцзащиты населения сообщила заместитель главы ведомства Ольга Кабанова.