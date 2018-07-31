В Башкирии должно вырасти число приемных семей для стариков и инвалидов

Posted 31 июля 2018, 06:57
Published 31 июля 2018, 06:57
Modified 25 декабря, 05:39
Updated 25 декабря, 05:39
За оставшиеся пять месяцев 2018 года в Башкирии число приемных семей для пожилых людей и инвалидов должно вырасти на четыре десятка. Об этом на недавней коллегии министерства семьи, труда и соцзащиты населения сообщила заместитель главы ведомства Ольга Кабанова.
- На сегодняшний день в республике созданы 80 приемных семей, в которых проживают 84 человека. До конца года планируется довести число приемных семей для пожилых граждан и инвалидов до 124, - уточнила Ольга Кабанова.
По данным ведомства, Республиканский центр социального обслуживания населения проводит контрольные проверки и побывал с этой целью уже в 61 приемной семье, в которых проживают 65 пожилых жителей республики и инвалидов. Нарушений условий заключенных договоров проверками выявлено не было.