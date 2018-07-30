«Россети» отчитались о значительном росте прибыли в I полугодии 2018 года

Posted 30 июля 2018, 18:04
Published 30 июля 2018, 18:04
Modified 17 октября 2022, 19:39
Updated 17 октября 2022, 19:39
По итогам первого полугодия крупнейшая сетевая компания мира «Россети» показала устойчивую динамику роста. Чистая прибыль по российским стандартам бухгалтерской отчетности составила 42,3 миллиарда рублей против чистого убытка в 22,9 миллиарда в первом полугодии 2017 года.
Рост прибыли обусловлен повышением акционерной стоимости дочерних компаний в структуре «Россетей», а также укреплением их финансовой устойчивости и ростом общей капитализации.
По мнению гендиректора ПАО «Россети» Павла Ливинского, все это говорит о высокой инвестиционной привлекательности холдинга.
«Это является следствием большой внутренней работы по повышению результативности, максимально эффективному использованию финансовых ресурсов. Менеджмент приложит все усилия для дальнейшего улучшения показателей», - сказал Ливинский.
По данным «Россетей», в первые три месяца 2018 года компания получила чистую прибыль в размере 21,5 миллиарда рублей, тогда как в первом квартале 2017 года терпела убытки на 24,5 миллиарда.
Полная отчетность за полугодие размещена на сайте «Россетей».