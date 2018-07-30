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Posted 30 июля 2018, 18:04

Published 30 июля 2018, 18:04

Modified 17 октября 2022, 19:39

Updated 17 октября 2022, 19:39

«Россети» отчитались о значительном росте прибыли в I полугодии 2018 года

30 июля 2018, 18:04
Российская сетевая компания продолжает демонстрировать положительную динамику по РСБУ, сообщает пресс-служба «Россетей».

По итогам первого полугодия крупнейшая сетевая компания мира «Россети» показала устойчивую динамику роста. Чистая прибыль по российским стандартам бухгалтерской отчетности составила 42,3 миллиарда рублей против чистого убытка в 22,9 миллиарда в первом полугодии 2017 года.

Рост прибыли обусловлен повышением акционерной стоимости дочерних компаний в структуре «Россетей», а также укреплением их финансовой устойчивости и ростом общей капитализации.

По мнению гендиректора ПАО «Россети» Павла Ливинского, все это говорит о высокой инвестиционной привлекательности холдинга.

«Это является следствием большой внутренней работы по повышению результативности, максимально эффективному использованию финансовых ресурсов. Менеджмент приложит все усилия для дальнейшего улучшения показателей», - сказал Ливинский.

По данным «Россетей», в первые три месяца 2018 года компания получила чистую прибыль в размере 21,5 миллиарда рублей, тогда как в первом квартале 2017 года терпела убытки на 24,5 миллиарда.

Полная отчетность за полугодие размещена на сайте «Россетей».

#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество#Новости
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