В Башкирии из-за шалости мальчика сгорел дом: погорельцы просят о помощи

- Даже если скинемся по 50-100 рублей, соберем на небольшую лачугу. От государства помощь погорельцам всего 5000 рублей на душу. Сами понимаете, этих денег хватит лишь на первый месяц и на то, чтобы поесть и одеться, - пишет она в соцсетях.