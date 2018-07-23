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Posted 23 июля 2018, 13:26

Published 23 июля 2018, 13:26

Modified 25 декабря, 05:40

Updated 25 декабря, 05:40

В Башкирии из-за шалости мальчика сгорел дом: погорельцы просят о помощи

23 июля 2018, 13:26
23 июля в Бирске произошел пожар. В огне сгорел дом, и семья осталась на улице. Неравнодушных просят о помощи деньгами, едой и одеждой.

Из-за шалости маленького мальчика его семья осталась без крова. Пожар вспыхнул неожиданно, когда бабушка занималась делами во дворе, мать в это время была на работе, сестра - в школе. Мальчик сам чудом спасся, но спасатели не смогли спасти дом. Сгорели заживо даже домашние птицы.

Как сообщает Гузель Тукаева, на данный момент семья остро нуждается в помощи. Им нечего есть и носить.

- Даже если скинемся по 50-100 рублей, соберем на небольшую лачугу. От государства помощь погорельцам всего 5000 рублей на душу. Сами понимаете, этих денег хватит лишь на первый месяц и на то, чтобы поесть и одеться, - пишет она в соцсетях.

Телефон Индиры 8-917-433-5537 (погорелец, звонить для помощи). Все карты сгорели, на данный момент они находятся на восстановлении.

Для перевода Сбербанк онлайн: 8-917-490-3410 (Куликова Зиля Ахнавиевна, сестра Индиры), номер карты: 6390 0206 9031 199332

#Зиля Аскерова#Общество#Новости
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