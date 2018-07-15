Уфимка отсудила у соседей 2,5 миллиона рублей за пожар в квартире
Верховный суд Башкирии оставил в силе решение Орджоникидзевского районного суда Уфы.
Ранее суд первой инстанции рассмотрел гражданское дело о взыскании материального ущерба, причиненного в результате пожара в квартире, компенсации морального вреда, судебных расходов. В апелляционной инстанции его решение было оставлено в силе, сообщили в пресс-службе Верховного суда Башкирии.
Женщина обратилась в суд после пожара в январе прошлого года в квартире, 3/5 которой принадлежали ей. Оставшаяся часть квартиры принадлежала ответчикам.
По результатам экспертизы выяснилось, что пожар возник в той части помещения, которая принадлежит ответчикам. А его причиной был открытый огонь «типа пламени спички, зажигалки и т.п».
Уфимка оценила причиненный ей ущерб в размере более 2,5 млн руб.
- Суд пришел к выводу о том, что ущерб, причиненный пожаром, подлежит возмещению за счет собственников помещения, в котором произошло возгорание, - пояснили в суде. - Требования истца удовлетворены частично, с ответчиков в равных долях взысканы ущерб, причиненный в результате пожара, в размере 2 545 000 рублей, компенсация морального вреда и судебные расходы.