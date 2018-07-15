Уфимка отсудила у соседей 2,5 миллиона рублей за пожар в квартире

Ранее суд первой инстанции рассмотрел гражданское дело о взыскании материального ущерба, причиненного в результате пожара в квартире, компенсации морального вреда, судебных расходов. В апелляционной инстанции его решение было оставлено в силе, сообщили в пресс-службе Верховного суда Башкирии.

Женщина обратилась в суд после пожара в январе прошлого года в квартире, 3/5 которой принадлежали ей. Оставшаяся часть квартиры принадлежала ответчикам.

По результатам экспертизы выяснилось, что пожар возник в той части помещения, которая принадлежит ответчикам. А его причиной был открытый огонь «типа пламени спички, зажигалки и т.п».

Уфимка оценила причиненный ей ущерб в размере более 2,5 млн руб.