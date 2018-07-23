Премьер-министр Башкирии призвал всех прийти на международный матч ФК «Уфа»

- Приходите на матч вместе с семьями, независимо от того, болеете вы или не болеете. Это историческое событие - команда проводит первый международный матч. Я попрошу принять участие и активно поддержать наших ребят, нужно обеспечить полную заполняемость стадиона. Поддержка должна быть такой же, как на играх сборной России на чемпионате мира, - сказал Рустэм Марданов.