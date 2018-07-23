mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 июля 2018, 07:36

Published 23 июля 2018, 07:36

Modified 25 декабря, 05:40

Updated 25 декабря, 05:40

Премьер-министр Башкирии призвал всех прийти на международный матч ФК «Уфа»

23 июля 2018, 07:36
Рустэм Марданов призвал поддержать уфимскую футбольную команду.

Сегодня, 23 июля, на оперативном совещании в правительстве республики премьер-министр Рустэм Марданов обратился к членам Кабинета Министров республики с просьбой обязательно прийти на стадион, чтобы поддержать футбольный клуб "Уфа", которому предстоит отыграть первый матч в рамках Лиги Европы с командой "Домжале" из Словении.

- Приходите на матч вместе с семьями, независимо от того, болеете вы или не болеете. Это историческое событие - команда проводит первый международный матч. Я попрошу принять участие и активно поддержать наших ребят, нужно обеспечить полную заполняемость стадиона. Поддержка должна быть такой же, как на играх сборной России на чемпионате мира, - сказал Рустэм Марданов.

Первая встреча спортивных соперников состоится 26 июля на стадионе «Нефтяник» в 19.00 по уфимскому времени. "Уфа" в нынешнем сезоне дебютирует в Лиги Европы, а вот "Домжале", напротив, уже является опытным еврокубковым бойцом.

#Спорт#Новости#Футбол
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика