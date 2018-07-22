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Открытая тренировка ФК «Уфа»: Как команда готовится к Лиге Европы
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Открытая тренировка ФК «Уфа»: Как команда готовится к Лиге Европы

Сегодня, 16:40СпортРазиф АбдуллинФото: Артур Салимов/ Mkset.ru
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