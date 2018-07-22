Открытая тренировка ФК «Уфа»: Как команда готовится к Лиге Европы

Игроков разделили на две группы. Одна группа игроков занималась восстановлением после нагрузок на австрийских сборах, последний матч они провели с итальянским «Удинезе».

Фото: Артур Салимов

Другая группа, которая во время сборов недополучила нагрузки во время контрольных матчей, тренировалась по заданиям тренерского штаба, выполняя различные упражнения.

Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

- Завтра пройдет первая полноценная тренировка после сборов, - рассказал Медиакорсети главный тренер ФК «Уфа» Сергей Томаров.

Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

Болельщики вначале скандировали «Уфа!», аплодировали, а потом наблюдали за тренировкой. Она шла более часа.

Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

Когда стали отрабатывать удары по воротам, зрители оживились. Кто-то после промаха Фатаи в створ ворот закричал:

- Бить надо, Фатаи! После чего следующий удар нападающего поразил сетку.

Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

- Можешь же! – тут же отреагировали болельщики.

А когда вратарь, защищая ворота, свалил кого-то из игроков на землю, один из юных болельщиков возмущенно закричал:

- Сфолил! Красную карточку ему!

Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

Что вызвало смех и оживление на трибунах. Болельщиков пришло около двух сотен. Некоторые пришли с малышами, прикатив их на детских колясках.

Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

Сразу после тренировки команда поблагодарила болельщиков за поддержку.

Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

Каждый мог сфотографироваться, взять автограф и пообщаться с любым игроком.

Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

Мы переговорили с главным тренером команды Сергеем Томаровым.

- Что за короткие черные манишки на игроках?

- Это датчики GPS, они отслеживают расстояние, ускорение игрока, по которым мы оцениваем, как он работал на тренировке. По этим данным можно оценить готовность игрока к матчу. Это объективные показатели и довольно важная информация о том, как футболист готовится к матчу.

Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

- Как вы оцениваете своего соперника по Лиге Европы «Домжале»?

- Мы смотрим, как она играет, и сегодня будет игра у них в чемпионате. Много информации, мы ее систематизируем, и с завтрашнего дня будем готовиться именно к этому сопернику.

- А какая линия у них сильна: оборона, полузащита, нападение?

- Очень мобильные футболисты, любят работать с мячом, любят контролировать мяч. И то, что они несколько лет подряд играют в Лиге Европы, это говорит о том, что команда квалифицированная. В прошлом году они почти попали в групповой этап, уступили «Марселю» и при этом дома сыграли с ним вничью. Это серьезная команда, и мы будем к ней серьезно подходить.

- Как себя показал на сборах новичок Данил Круговой? - Он старается. Конечно, тяжело сразу адаптироваться, ведь игры в ФНЛ и премьер-лиге – совсем другого уровня по качеству и другие скорости. Но он адаптируется, и в тех матчах, где его выпускали, он показывает то, что мы ждем от него. Думаю, что он будет прогрессировать.

- Как оцениваете состояние Фатаи?

- Думаю, ему надо забить один-два мяча, чтобы почувствовать ту уверенность, с которой он начинал, когда пришел в команду. Тогда он, даже выходя на замену, всегда имел моменты. И сейчас у него моменты есть, но вот этого, забитого мяча, ему немножко не хватает. Я надеюсь, что его прорвет, и все будет нормально.

- Какова судьба Игоря Безденежных?

- Он тренируется в команде и вместе со всеми готовится к матчу.

- У вратаря Чернова есть шанс выйти на поле в основном составе?