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В Уфимском юридическом институте объяснили ситуацию с экскурсией в вуз

16 июля 2018, 09:35
Инцидент случился 23 июня.

Медиакорсеть рассказывала о том, что более ста первых выпускников элитного факультета подготовки оперативного состава подразделений по борьбе с экономическими преступлениями Уфимского юридического института договорились о встрече в стенах родного вуза, но попасть в него смогли далеко не все.

Лишь некоторые из 120 человек смогли попасть внутрь здания, сообщил Медиакорсети один из выпускников.

В Уфимском юридическом институте уточнили ситуацию. В официальном письме в редакцию руководство вуза сообщило, что тогда перед КПП института собралась группа из 32 человек.

- 17 июня от инициативной группы выпускников в адрес института поступило обращение с просьбой организовать 23 июня посещение вуза, - сообщили в вузе. – Начальником института было принято решение об организации экскурсии по институту. В указанную дату в 13.40 перед КПП института собралась группа лиц (32 человека). Проход на территорию института осуществляется в установленном порядке при предъявлении документов, удостоверяющих личность.

- 18 человек в установленном порядке были допущены на территорию института, где им была организована экскурсия, - пояснили в официальном письме Медиакорсети. - Остальным ввиду отсутствия документов, удостоверяющих личность, в доступе на территорию института было отказано.

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#Новости#Рустэм Башкирцев#Город
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