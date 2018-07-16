В Уфимском юридическом институте объяснили ситуацию с экскурсией в вуз

Медиакорсеть рассказывала о том, что более ста первых выпускников элитного факультета подготовки оперативного состава подразделений по борьбе с экономическими преступлениями Уфимского юридического института договорились о встрече в стенах родного вуза, но попасть в него смогли далеко не все.