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Названа причина выпадения «красного дождя» в Норильске

14 июля 2018, 13:33
В пятницу стало известно, что спровоцировало выпадение «красного дождя» в Норильске десять дней назад.

Необычные осадки зафиксировали недалеко от Надеждинского металлургического завода. Об этом 13 июля пишет газета «Известия».

Контролирующие органы установили причину «красного дождя». Она крылась в нарушении содержания и целостности трубопровода, расположенного в промзоне завода.

Так на одном из участков трубопровода скопилось большое количество веществ отвальных хвостов, состоящих из инертных форм соединений железа. Последние появились на крыше гидрометаллургического участка из-за нарушения целостности трубопровода. После расчистки крыши часть материалов унесло ветром и она осела на землю вместе с дождем.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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