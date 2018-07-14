Названа причина выпадения «красного дождя» в Норильске

Так на одном из участков трубопровода скопилось большое количество веществ отвальных хвостов, состоящих из инертных форм соединений железа. Последние появились на крыше гидрометаллургического участка из-за нарушения целостности трубопровода. После расчистки крыши часть материалов унесло ветром и она осела на землю вместе с дождем.