mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Прокуратура Башкирии выявила нарушения организаторов похода детей на Атыш

13 июля 2018, 13:06
Они не уведомили спасателей о своем походе и подвергли риску жизни детей.

Прокуратура Башкирии выявила нарушения при организации похода с детьми на водопад Атыш, сообщили в ведомстве.

ЧП случилось 9 июля, когда туристическая группа из 12 детей в возрасте от 14 до 18 лет во главе с тренером-преподавателем МБУ Объединения детских, подростковых и молодежных клубов «Данко» и его помощником, находясь на водопаде Атыш, не смогла самостоятельной перейти вброд реку Инзер из-за увеличения уровня воды.

Вначале ребята перешли реку Инзер вброд, чтобы посетить водопад Атыш. Но когда через пару дней группа решила вернуться тем же путем, оказалось, что из-за проливных дождей на реке Инзер резко поднялся уровень воды.

Вызвать спасателей сами юные туристы не смогли, так как в районе водопада Атыш отсутствует сотовая связь. Об их беде спасателям сообщила группа взрослых туристов, которые с большим трудом все-таки смогли переправиться через Инзер на другой берег.

К счастью, никто из детей не пострадал, все вернулись домой живые и невредимые.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что руководство МБУ Объединения детских, подростковых и молодежных клубов «Данко», вопреки требованиям закона, не уведомило территориальное подразделение МЧС России о запланированном походе с участием детей, его длительности и маршрутах передвижения, чем подвергло опасности жизни юных туристов.

- Прокуратура Демского района Уфы внесла в адрес главы администрации Демского района представление с требованием принять меры к недопущению подобных нарушений впредь и привлечь ответственных лиц к дисциплинарной ответственности, - сообщили в прокуратуре. - Ход и результаты рассмотрения акта прокурорского реагирования находятся на контроле надзорного ведомства.

Материалы по теме
В Башкирии спасатели выручили из беды 12 юных туристов
#Новости#Рустэм Башкирцев#Общество
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48