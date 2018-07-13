Прокуратура Башкирии выявила нарушения организаторов похода детей на Атыш

ЧП случилось 9 июля, когда туристическая группа из 12 детей в возрасте от 14 до 18 лет во главе с тренером-преподавателем МБУ Объединения детских, подростковых и молодежных клубов «Данко» и его помощником, находясь на водопаде Атыш, не смогла самостоятельной перейти вброд реку Инзер из-за увеличения уровня воды.