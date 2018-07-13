Ливинский сообщил о более 60% готовности "Россетей" к зимнему сезону

Павел Ливинский также заявил, что к 2023 году “Россети” планируют полностью перейти на безубыточную модель на территории Северного Кавказа уже к 2023 году. Кроме этого он отметил, что с недавнего времени вступил в силу проект, регулирующий деятельность регионов по улучшению дисциплины оплаты на электроэнергию, а также уменьшение финансовых потерь.