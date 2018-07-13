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Кирсана Илюмжинова сняли с должности президента ФИДЕ

13 июля 2018, 18:56
Кирсан Илюмжинов отстранен с поста президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Решение в отношении Илюмжинова приняли члены комиссии по этике организации. Об этом пишет RNS.

Точные причины случившегося не разглашаются. Известно лишь, что комиссия ФИДЕ единогласно пришила отстранить мужчину с занимаемого поста за нарушение этического кодекса организации.

Илюмжинову запретили занимать любые должности в ФИДЕ на протяжении полутора лет. Однако по каким-то причинам 12 месяцев запрета откладывается на два года.

Отметим, что Кирсан Илюмжинов был президентом ФИДЕ начиная с 1995 года. Три года назад Вашингтон наложил на мужчину санкции. Ему запретили заключать договоры или соглашения на территории США, а также иметь долю в американских компаниях выше 51%.

Между тем, Федерация шахмат России рассматривает в качестве кандидата на пост руководителя организации персону вице-премьера России Аркадия Дворковича.

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