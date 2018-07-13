Кирсана Илюмжинова сняли с должности президента ФИДЕ

Отметим, что Кирсан Илюмжинов был президентом ФИДЕ начиная с 1995 года. Три года назад Вашингтон наложил на мужчину санкции. Ему запретили заключать договоры или соглашения на территории США, а также иметь долю в американских компаниях выше 51%.