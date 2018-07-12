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Житель Башкирии голодает, чтобы добиться пересмотра его иска в суд

12 июля 2018, 16:55
Таким образом житель Кугарчинского района желает добиться пересмотра его иска о расторжении договора купли-продажи дома.

Как сообщают региональные СМИ, мужчина со своей мамой купили дом за почти 1,5 млн рублей у бывшего заместителя главы местной администрации Анатолия Иванова. После наступления холодов выяснилось, что дом непригоден для жилья. Две независимые экспертизы установили, что дом аварийный.

Мужчина обратился в суд, но желаемого результата не добился. К тому же все издержки за процесс суда назначили оплатить ему же – около 150 тысяч рублей.

Как сообщает Proural со ссылкой на пострадавшего, заявление тот подал в районный суд, однако судья занял сторону Иванова. Тот же судья назначил третью экспертизу, которая опровергла предыдущие экспертизы.

По мнению пострадавшего, ответчики сфабриковали показания свидетелей, которые не были знакомы с состоянием дома.

Сотрудники Дома правительства на пикет мужчины так и не обратили внимание, несмотря на то, что голодовка мужчины продолжается около недели.

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