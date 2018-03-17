Неделя в Башкирии: Аптраганы, Муртазин, дольщики, голодовка и плей-офф

Одним из самых читаемых материалов недели стала статья публициста Шамиля Валеева «Десять аптраганов Хамитова». Она вышла в понедельник, 12 марта. Публицист делится впечатлениями о десяти главных разочарованиях, которые он испытал за время нахождения во власти Рустэма Хамитова.

В этот же день мы посчитали, сколько голодовок за последние 9 месяцев прошло в Башкирии из-за нерешенности проблемы обманутых дольщиков. Шесть раз люди проводили такие акции протеста.

Во вторник началась голодовка за отставку Рустэма Хамитова. Она благополучно завершилась в пятницу.

Печальная новость недели пришла к концу вторника. Ушел из жизни диктор Радио Башкортостана Ахат Муртазин. Мы собрали мнения о нем его близких и коллег.

В среду в Уфе отпели 38-летнюю Алию Асанову, которая была больна первичной легочной гипертензией. Ее родственники утверждают, что она умерла, потому что минздрав Башкирии вовремя не обеспечивал ее нужными лекарствами. Парадокс: при профиците бюджета чиновники утверждают, что на лекарства нет средств.

В этот же день мы рассказали о нашем земляке Алексее Валикове, который поднимает настроение себе и другим онкобольным с помощью рисунков.

День закончился приятной новостью для всех болельщиков хоккея в Башкирии. «Салават Юлаев» в трудном поединке одолел омский «Авангард» и вышел в следующий этап плей-офф.

В четверг Медиакорсеть опубликовала анализ самых крупных госконтрактов в дорожной сфере. Как оказалось, многие крупные контракты выигрывают фирмы с минимальным уставным капиталом.

Также 15 марта в Уфе обсуждали ситуацию с реализацией законов об инновационной деятельности. Ученый Эльшад Теляшев высказал парадоксальную мысль: «Мы защищаем Билла Гейтса и Киркорова, а не науку».

В пятницу, 16 марта, глава Башкирии Рустэм Хамитов дал большое интервью руководителям двух государственных телеканалов. В нем он, в частности, коснулся темы обманутых дольщиков.