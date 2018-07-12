Воспитанники Старобаишского дома-интерната получили развивающие игрушки

– Мы уже были ранее в этом интернате – привозили одежду для детей и взрослых, - продолжает она. - Тогда сотрудники учреждения и попросили нас сделать мероприятие для маленьких воспитанников. Мы решили провести для них мастер-класс по изготовлению пиццы, ведь это не только увлекательное действие, но и формирование у ребят самостоятельных навыков. Пятнадцать креативных пицц, которые ребята сделали своими руками, были встречены радостными улыбками во время обеда. Главное в этом деле – общение, которого так не хватает детям.