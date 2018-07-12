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Ученые: лошади фыркают когда радуются

12 июля 2018, 19:43
Зоологи из Франции пришли к выводу, что фырканье лошадей является показателем их позитивных эмоций и одобрения действий хозяина.

Эксперты Реннского университета провели исследование, в котором поучаствовало 50 коней. Об этом 12 июля пишет газета «Известия».

Ученые поместили животных в разные условия. Некоторые лошади жили на воле на пастбище, а другие в тесных и грязных конюшнях. Зоологов интересовало, как скакуны проявляют свои эмоции.

Выяснилось, что лошади живущие на воле в благоприятных условиях фыркали намного чаще чем те, которые находились в неухоженных конюшнях. Также громкое фырканье наблюдалось, когда кони кормились свежей травой.

Исследование показывает, что скакуны фыркают не для того, чтобы прочистить нос, как считалось ранее. Фырканье - это признак хорошего настроения коней и демонстрация положительных эмоций.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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