Ученые: лошади фыркают когда радуются

Эксперты Реннского университета провели исследование, в котором поучаствовало 50 коней. Об этом 12 июля пишет газета «Известия».
Ученые поместили животных в разные условия. Некоторые лошади жили на воле на пастбище, а другие в тесных и грязных конюшнях. Зоологов интересовало, как скакуны проявляют свои эмоции.
Выяснилось, что лошади живущие на воле в благоприятных условиях фыркали намного чаще чем те, которые находились в неухоженных конюшнях. Также громкое фырканье наблюдалось, когда кони кормились свежей травой.
Исследование показывает, что скакуны фыркают не для того, чтобы прочистить нос, как считалось ранее. Фырканье - это признак хорошего настроения коней и демонстрация положительных эмоций.