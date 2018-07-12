Глава Хакасии Виктор Зимин вручил награды отличившимся металлургам

В четверг, 12 июля в ДК “Визит” собрались сотрудники предприятий РУСАЛа. Всего в городе насчитывается шесть тысяч работников алюминиевой компании. Металлурги были награждены орденами и грамотами. Генеральный директор компании РУСАЛ Евгений Никитин получил орден «За заслуги перед Хакасией», а водителю погрузчика Николаю Синцову и заливщику анодов Юрию Рехлову вручили медаль «Трудовая доблесть Хакасии». Грамотами награждены и другие металлурги. Об этом пишет издание «Хакасия – Информ».