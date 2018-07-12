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18-летнего уфимца осудили за стрельбу по торговому центру «Меркурий»

12 июля 2018, 11:29
Молодой человек, катаясь с друзьями на автомобиле, три раза выстрелил из пневматического пистолета в сторону ТЦ.

Напомним, стрельба произошла в октябре 2017 года. У входа в торговый центр в толпе людей уфимец увидел своих знакомых. По неясной причине он решил после этого выстрелить три раза по зданию торгового центра, вероятно, желая обратить на себя внимание знакомого. Выстрелив три раза, он повредил девять фасадных стекол на сумму 193 тысячи рублей. Люди, к счастью, не пострадали.

Парню вынесли приговор по статье «Хулиганство с применением предмета используемого в качестве оружия» и приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.

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