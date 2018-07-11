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Замглавы Кушнаренковского района Башкирии оштрафовали на пять тысяч рублей

11 июля 2018, 13:02
Он допустил волокиту при обращении граждан.

Прокуратурой установлено, что в феврале этого года в районную администрацию обратилось двое местных жителей. Один из них просил предоставить информацию о ремонте автодороги Ахлыстино-Ахметово, а второй заявитель, являющийся сиротой, требовал устранить недоделки в выделенном ему жилье.

Чиновник при этом, несмотря на установленный законом срок, допустил волокиту и ворвемя не рассмотрел обращения местных жителей.

По данным фактам прокуратура района возбудила в отношении заместителя главы муниципалитета административное дело по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений).

Чиновника оштрафовали на пять тысяч рублей. Двух сотрудников администрации также привлекли к дисциплинарной ответственности.

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