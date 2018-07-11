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Ученые: электронные сигареты вреднее обычных

11 июля 2018, 18:57
Немецкие ученые из Университетской клиники федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн выяснили, что электронные сигареты с никотином более вредны, чем обычные сигареты.

Ученые провели исследование на 15 курильщиках. Этих люди были разделены на три группы. Первые курили обычные сигареты, вторые – электронные испарители с никотином, третья группа — электронные сигареты без никотина. Об этом пишет газета «Известия».

Исследователи измерили давление всем добровольцам и проверили состояние их сосудов. Выяснилось, что никотиновые испарители вреднее, чем обычные сигареты. Так, после курения простой сигареты давление повышалось на 15 минут, а частота сердечных сокращений оставалась высокой около 30 минут. После курения испарителя эти характеристики повышались на 45 минут.

Ученые отметили, что для более точного исследования нужно больше добровольцев, но уже сейчас можно говорить о том, что электронные сигареты не так безопасны, как считалось раньше.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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