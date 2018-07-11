mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Россия нарастила транзит газа через Украину до 270 млн кубометров в день

11 июля 2018, 18:43
Российская Федерации увеличила дневные объемы транзита газа по территории Украины на 10% - до 270 миллионов кубометров.

Рост поставок может быть связан с тем, что покупатели из Европы увеличивают темпы закачки голубого топлива в свои газохранилища. Об этом пишет RNS.

По словам представителя украинского Минэнерго Максима Билявского, в среду объемы транзита российского газа через Украину в страны Европы возросли на 10% и превысили отметку в 270 миллионов кубометров. Скорее всего, государства Старого света стараются закачать как можно больше голубого топлива в свои газовые хранилища.

Напомним, в минувшем году Россия увеличила объемы транзита газа по территории Украины на 13,7% - до 93,5 миллиарда кубометров по сравнению 2016 годом.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Экономика
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48