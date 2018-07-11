Россия нарастила транзит газа через Украину до 270 млн кубометров в день

По словам представителя украинского Минэнерго Максима Билявского, в среду объемы транзита российского газа через Украину в страны Европы возросли на 10% и превысили отметку в 270 миллионов кубометров. Скорее всего, государства Старого света стараются закачать как можно больше голубого топлива в свои газовые хранилища.