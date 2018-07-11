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Путин и Макрон могут побеседовать на финале ЧМ-2018

11 июля 2018, 18:50
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммунюэль Макрон посетят некоторые из заключительных матчей в рамках Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не исключил, что лидеры двух государств даже успеют пообщаться друг с другом. Об этом 11 июля пишет газета «Известия».

По словам Пескова, лидеры России и Франции точно будут присутствовать на финале ЧМ-2018, который пройдет в Москве на стадионе «Лужники» 15 июля. Сборная Франции уже вышла в финал, победив команду Бельгии со счетом 1:0. Второй финалист первенства планеты по футболу определится после игры между командами Англии и Хорватии. Матч запланирован на 11 июля.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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