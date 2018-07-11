Минтруд рассказал о понижении пенсионного возраста для женщин до 60 лет

Поднимать порог пенсионного возраста для россиян нужно уже начиная с 2019 года. Этот процесс будет проходить плавно и завершится в 2034 году. Если данная инициатива будет поддержана правительством, то уже со следующего года пенсии вырастут с 14 400 до 15 400 рублей, сказал замглавы Минтруда.