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Минтруд рассказал о понижении пенсионного возраста для женщин до 60 лет

11 июля 2018, 18:42
По словам замглавы Минтруда Андрея Пудова, снижение пенсионного возраста для женщин до 60 лет не позволит увеличивать пенсии с той же скоростью, с которой растет инфляция.

Чиновник не подтвердил и не опроверг информацию о том, что Кабмин РФ собирается пересмотреть пенсионный возраст для россиянок. Об этом пишет RNS.

Размер пенсионных выплат будет расти соразмерно темпам инфляции лишь в том случае, если в России мужчины станут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины в 63 года. При этом повышать пенсионный возраст необходимо немедленно.

Поднимать порог пенсионного возраста для россиян нужно уже начиная с 2019 года. Этот процесс будет проходить плавно и завершится в 2034 году. Если данная инициатива будет поддержана правительством, то уже со следующего года пенсии вырастут с 14 400 до 15 400 рублей, сказал замглавы Минтруда.

Пудов добавил, что при расчетах их авторы не закладывали иные подходы. Изменение последних повлечет за собой и изменение размера выплат пенсионерам. Без увеличения пенсионного возраста пенсии расти не будут.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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