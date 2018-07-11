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Мэрия Уфы закажет уличную иллюминацию на 116 млн рублей

11 июля 2018, 11:12
Аукционы на отбор подрядчика назначен на 6 августа.

Начальная цена контракта — 116, 12 млн рублей, согласно сведению госзакупок. При этом оплата будет из городского бюджета. Будущий подрядчик должен будет установить 191 светодиодную перетяжку на четырех участках улиц. Два участка должны появиться на улице 50 лет Октября - от улицы Мингажева до кольца Центрального рынка и от Мингажева до Айской, на участке улицы Первомайской от улицы Ульяновых до улицы Машиностроителей, на участке улицы Цюрупы от бульвара Ибрагимова до улицы Валиди.

Все оборудование должно иметь пятилетнюю гарантию.

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