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Швейцария пожаловалась в ВТО на торговые пошлины США

10 июля 2018, 18:54
Правительство Швейцарии выслало жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) на введение США ввозных пошлин на алюминий и сталь.

Берн называет дополнительные сборы со стороны Вашингтона безосновательными. Белый дом в свою очередь объясняет новые пошлины мерой по защите национальной безопасности. Об этом пишет RNS.

ВТО дала США два месяца на урегулирования конфликта со Швейцарией. Если по прошествии указанного срока вопрос не будет решен, то его могут вынести на рассмотрение судейской коллегии. Последнее слово здесь останется за Берном.

Ранее Кремль дал зеркальный ответ на торговые пошлины Белого дома. Москва ввела дополнительные сборы в размере от 25% до 40% на ввоз некоторой американской продукции. Речь идет об импорте строительной и дорожной техники, оптоволокна, нефтегазового оборудования, а также инструментов для обработки металлов и бурения скальных пород.

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