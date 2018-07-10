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Рэпер Моргенштерн выступит с благотворительным концертом в родной Уфе

10 июля 2018, 09:54
Мероприятие запланировано на 13 июля.

Популярный рэпер и блогер Моргенштерн в своем Инстаграме сообщил о предстоящем концерте в Уфе. По его словам, мероприятие носит благотворительный характер, и все вырученные средства будут переданы детским домам Уфы. Концерт проводится при поддержке благотворительного фонда "Наши дети".

- Поем хитяры под гитару, фоткаемся, чиллим, а все собранные денежки отправляем в детский дом! - сообщает он в видеоролике.

Мероприятие пройдет 13 июля в 17.00 на Площади двух фонтанов (Кирова, 27).

Справка

Алишер Тагирович Моргенштерн – рэпер и популярный ютуб-блогер из Уфы. Ему 20 лет. Он стал известным для широкой массы совсем недавно. В его ютуб-канале около миллиона подписчиков, высокая посещаемость и в страницах в других социальных сетях. В своих видео – мини-фильмах он копирует известных артистов, таких как Фейс, Ольга Бузова, Элджей и другие. А также снимает обличающие ролики, где он борется с фейками и критикует артистов. Стоит выделить предвыборный клип, в котором тот заявляет, что станет «самым свежим» Президентом Российской Федерации, солдаты вместо чести будут отдавать ему «дэб», а новым гербом он сделает логотип Gucci.

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#Новости#Зиля Аскерова#Общество
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