Феномен уфимского рэпера Face: кто такой новый герой поколения Z

Медиакорсеть пообщалась с экспертами в музыке, чтобы понять, в чем феномен рэпера, а уфимские психологи рассказали, как подобная музыка отражается на развитии подростков.

За считанное время уфимский рэп-исполнитель Face, он же Иван Дрёмин, стал новым рэп-героем подростков, ну или, по крайней мере, очень востребованным артистом. Его клип на песню «Бургер» всего за 2 месяца набрал 7 миллионов просмотров на YouTube, а официальная группа «ВКонтакте» имеет более 500 тысяч подписчиков.

Что стало решающим фактором такого успеха столь юного исполнителя: эпатажная внешность, острые и неоднозначные тексты или позиция против всех?

«Я уникальный»

- Йоу, это FACE, я лучший рэпер за последние тысячи лет (слова из песни «Бургер», - прим.ред.), - так о себе отзывается Иван. И это не только для красивого словца в песне, также рэпер говорит о себе и в интервью, и в соцсетях. Вот первая причина, почему он так нравится подросткам.

Как сам рассказывает Иван, он был нелюбим в школе, учился плохо, с родителями складывались непростые отношения. Если ребенок не находит отклик в социуме, то он, как правило, ищет какой-то поддержки извне, например, в музыке.

- Каждый найдет в его творчестве что-то для себя, - заявила 15-летняя Вика-поклонница Face.

- Родители как-то случайно услышали пару строк из его песни «Номер три» («Каждый день я не живу, а доживаю дни до смерти» - строчки из песни. прим. ред.). Он там много матерился, но за всем этим стоят серьезные вещи. Я вижу, что Ваня говорит о депрессии. Слушая его, понимаешь, что ты не один такой, - резюмировала Вика.

Взрослое поколение, откровенно говоря, относится негативно к творчеству рэпера, да и творчеством называют его музыку, скрипя зубами. Действительно, если послушать один из главных его хитов «Бургер», то складывается весьма негативное отношение.

В ней банально поется о поездке в магазин Gucci в Санкт-Петербурге. И это практически вся смысловая нагрузка. Разумеется, на ум приходит только одно – тексты элементарные, долго автор точно не думал.

Алиса Курамшина.

В интервью сайту Fast Food Music Иван рассказал, что свой хит «Гоша Рубчинский», который и стал тем самым трамплином к успеху, записал для того, чтобы хайпануть. Возможно, и новый его хит «Бургер» был сделан именно с таким же расчетом, это вроде красной тряпки для быка. Все в возмущении, такой примитивный и в то же время наглый трек набрал более двух миллионов просмотров. По крайней мере, срабатывает любопытство, что за ним стоит. А там, возможно, произойдет то, о чем сказала его поклонница Вика, «каждый найдет что-то для себя» и втянется. Если так, то расчет весьма хитрый и явно действенный.

- Музыка, безусловно, оказывает влияние на формирование личности, особенно в подростковом возрасте. Этот период жизни обычно характеризуется нонконформизмом (отрицанием общепринятых правил и устоев), значительным снижением авторитета взрослых, стремлением объединяться в группы, - рассказывает психолог Алиса Курамшина. - Так что ничего удивительного в том, что подростки отдают предпочтение той музыке, которая активно не нравится их "предкам", вызывающей, часто использующей мат. У их родителей это была рок-музыка, у современных детей — это рэп. Ну, и то, что исполнитель чуть старше, тоже привлекает. Он, как старший брат, друг, но не родитель. Девочкам в него можно влюбиться и грезить о нём в мечтах Любовь к кумиру так же является вполне естественной в этом возрасте. И, судя по всему предыдущему опыту поколений, ни "развратный джаз", ни "грохочущий рок", ни "вызывающий брейк", ни "матерный рэп" не сказались как-то пагубно на наших родных и близких, да и на нас самих. Это специальный пласт культуры, который возникает для каждого поколения свой, чтобы ещё больше отделить его от родительского вмешательства.

Секс, наркотики, любовь

Еще одной причиной такой популярности рэпера могут служить откровенные тексты о наркотиках, незащищенном сексе и смерти. Все творчество Ивана – автобиография, так как он пишет о том, что с ним происходит в данный период жизни. В интервью для Юрия Дудя Иван пояснил, что несмотря на всеобщее мнение, его треки не являются пропагандой нездорового образа жизни, а даже наоборот. Он вроде как говорит своими песнями, что я через это все прошел, повторять за мной нельзя.

- Он искренний, делится с нами (фанатами) всем, что у него есть, - считает Эльвира-поклонница Ивана. – Когда он был влюблен в Лизу, он об этом и писал. То есть он не боится рассказывать о своих чувствах. И не держится в стороне от нас.

Это тоже может подкупать подростков, ведь большинство знаменитостей держат свою личную жизнь в строгой секретности, редко кто может показать хронологию того, как зародилась любовь и как она умерла.

Андрогинная внешность, татуировки, мат, эпатаж

- Я выгляжу как девка и поэтому я нравлюсь телкам, - сказал Иван в интервью для канала «вДудь».

Анастасия Трубицына.

Термин «андрогин» сейчас описывает скорее психосоциальные, нежели физиологические или анатомические характеристики. Опять же сами андрогины любят отождествлять себя с чем-то обособленным, такая внешность несет в себе протест. И это однозначно нравится юному поколению.

- Мне кажется, что темы секса, смерти, смысла жизни, свободы и ответственности (точнее безответственности), которые развивает в своих текстах Face, - это именно то, что и должно занимать подростков всех времен, - считает гештальт-терапевт Анастасия Трубицина. - Переходный период - это самый известный жизненный кризис, когда вчерашний ребенок вдруг обнаруживает себя взрослым, точнее больше не ребенком. Осознание основных экзистенциальных истин говорит о нормальном развитии психики, формирование собственного отношения к этим вопросам становится серьезной работой формирующейся личности.

- Я не склонна поддерживать панику по поводу того, что прием наркотиков, незащищенный секс и пр., можно сказать, рекламируется в этих текстах, потому что на поведение подростков в первую очередь влияет семья и ближайшее окружение, а не музыка (фильмы, видеоигры и пр). В современном мире присутствует общая тенденция маскулинизации женщин и феминизации мужчин, стираются грани половых ролей. Естественно, это отражается и в молодежной культуре. Сложно предсказать последствия этого процесса, но мне хочется верить, что со временем природа возьмет свое и общество найдет свой баланс. Я к этому процессу отношусь как к моде, которая приходит и уходит, - говорит эксперт.

Рифмы, флоу

Лейла Аралбаева

- Не всё молодое поколение любит именно такую музыку – все разные, так же, как и взрослые. Почему нам нравится та или иная песня? Потому что она вдруг цепляет какие-то струны нашей души, совпадает с нашим определенным опытом, представлениями о жизни, мире, любви, - рассуждает Лейла Аралбаева, журналистка, обозреватель ИА "Башинформ", музыковед, член Союза композиторов Республики Башкортостан. - В пору юношеского максимализма хочется всё отрицать, противопоставлять «разумному, доброму, вечному» и произносить или хотя бы слушать такие тексты, как «Бургер» или «Восемнадцать». Явление из того же разряда, что и первая сигарета, первая рюмка, первый секс. Главное – не задержаться в этом состоянии на всю жизнь и не остаться инфантильным типом с лексиконом Эллочки.

- Такую музыку можно слушать в определенных ситуациях – в компании, в клубной тусовке, когда главное – поймать кураж, отдохнуть от заумных будней, «оторваться», - продолжает Лейла Аралбаева. - Мне кажется, в данном случае не столько музыка, сколько примитивный текст оглупляет. Во многих песнях абсурдные строчки это просто стёб, тут поможет хорошее чувство юмора. Если в другой ситуации потом, наедине с собой или с любимой девушкой, молодой человек слушает романтические баллады или симфонии Моцарта, то все в порядке. Если же ничего, кроме опусов, подобных «Бургеру», слушать не хочется, то, скорее всего, в подростке просто сидит протест против чего-то. Уверена, рано или поздно, он откроет для себя и другие стороны многогранного мира.

В рэпе есть особая ритмическая энергетика, которая связана с физиологией человека, с его сексуальностью. Этот жанр мне представляется реакцией на наш век технического прогресса, на наш образ жизни, насыщенный интернет-технологиями, виртуальным общением, гаджетами и огромным потоком негативной информации. Из стрессов будней рэп будто снова возвращает нас в первобытное состояние, к инстинктам. Если с ним сочетается глубокий текст, насыщенный философскими размышлениями, аллегориями, интересными ассоциациями, такое произведение может стать шедевром жанра. А примитивный текст просто сводит на нет ценность таких сочинений, классикой они никогда не станут, уйдут вместе с сегодняшним днем сегодняшнего поколения. Популярность композиций рэпера Face еще в их скандальности, в полном отсутствии цензуры со свободным употреблением запретных матерных слов. Запретный плод для многих очень сладок, уж точно, - говорит Лейла Аралбаева.

Рэпер Face не ленится, работает очень плодотворно, за короткое время создал огромное количество песен. Композиции рэпера разнообразны, у них вполне широкая палитра и смысловая, и музыкальная, наряду с песнями полного абсурда есть песни лирические, с мелодической составляющей «Baby» или «Где тебя нет». Интерес вызывают его эксперименты со звуком. Песни записаны на хорошей аппаратуре, у них качественный звук.

- Молодое поколение - это ведь очень расплывчатое определение. В плане освоения новых технологий оно ведь не любит "что проще". А вот в отношении культурных ценностей - тоже по-разному. Кто-то пропадает в Эрмитаже и концертных залах, кто-то обожает современную поэзию и прозу. Согласна, поклонники таких рэперов - в большинстве. Потому что, увы, у нас в стране люди в основном мало образованы, особенно в музыкальном и литературном смысле, - рассуждает музыкальный критик Лилия Латыпова. - В школах любовь к литературе не прививают, музыкой занимаются ну 5-10%. Например, известный музыкант-просветитель Михаил Казиник сравнивает, как признавались в любви обычные гимназистки и как это происходит теперь. Сравнение удручает. Он видит причину в истреблении самой культурной части населения нашей страны в течение последних ста лет. В наших школах сложилась такая социальная ситуация, при которой быть отличником, "ботаником" - это "не круто". А вот двоечником-хулиганом, который троллит учителей, вызывающе себя ведет и плюёт на "ценности" взрослых с их культурой и образование - им многие ребята втайне или открыто восхищаются.

- Этот Ваня-рэпер в прошлом именно такой - хулиган-двоечник, чьи "университеты" - рок и попса, - говорит Лилия Латыпова. - А поскольку он личность харизматичная, он стремился к успеху и добился его, сыграв именно на своем эпатажном имидже хулигана, показывающего фак старшему поколению с их культом просвещения и культуры. Я думаю, феномен невероятной популярности рэперов сегодня - это следствие стремления молодежи к отрицанию, эпатажу и ко всему, что считается запретным. Мат эпатирует, ломает стереотипы, разрушает все ценности "приличного" общества. Это заводит молодежь, в этом есть нечто бунтарское, драйв.

На развитие такая музыка не влияет ни хорошо, ни плохо. Это просто мода, которая диктует вкусы и нравы. Пройдет и это, молодежь должна переболеть своим бунтом, со временем это станет неинтересно и уйдет в прошлое, - резюмирует эксперт.

Сам рэпер говорит, что «показывает жизнь такой, какая она есть». И то, что молодежь увлекается наркотиками, практикует незащищенный секс, а словарный запас не больше, чем у Эллочки-людоедки, так это не преувеличение – это отражение действительности, это не то, как он хочет изображать жизнь – это реальность.