Рэпер Слава КПСС назвал лицемером и вызвал на батл блогера Соболева

Свой дисс Слава КПСС (он же «Гнойный») опубликовал в среду. В треке рэпер предложил Соболеву «собирать хайп на трупах», упрекая при этом того в лицемерии. Слава КПСС указал, что популярность к блогеру пришла после его участия в передаче «Пусть говорят». При этом сам Соболев часто критикует российское ТВ в своих видео.

В диссе Слава КПСС говорит, что слова Соболева «фальшивка», да и он сам «фейк». Также рэпер сравнил блогера с «чумной крысой», распространяющей «фейки».

Слава КПСС предъявил Соболеву претензии и в том, что тот меняет собственную позицию за деньги, одновременно с этим называя себя борцом за правду. Гнойный заявляет: «Ты не рупор, Коля, ты медийный флюгер».

Напомним, скандал вокруг блогера Николая Соболева разгорелся в конце прошлого месяца. Поводом стал его ролик, посвященный пожару в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. В своем видео Соболев предположил, что жертвами пожара стали сотни людей, а власти об этом ничего не сообщили.