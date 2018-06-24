Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Интервью
Медиаланч
Видео
Спецпроекты
Рэпер Face сообщил о своем уходе в армию в соцсетях
Сюжеты:
Третий секторВласть без цензурыЧМ-2018
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Ee3cca9c 44a6 46f8 9b03 cc301927e075

Рэпер Face сообщил о своем уходе в армию в соцсетях

Сегодня, 12:10КультураЗиля Аскерова
Читайте
также
ЧМ-2018: Где и когда пройдут матчи чемпионата мира по футболу в России
В Башкирии начали строить местную «Рублевку» на бывших колхозных полях
«Вас не слышу»: Энергетики Башкирии оставляют сельских жителей без связи