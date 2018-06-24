Рэпер Face сообщил о своем уходе в армию в соцсетях

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Уроженец Уфы написал в своем Твиттере: «Ухожу в армию, увидимся через год».
Это вызвало переполох среди его многочисленных фанатов. Они написали комментарии о том, что не смогу жить без его музыки и даже «без его волос».
Другие его поклонники посчитали, что рэпер никуда не уходит и всего лишь снимает очередной свой клип.
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