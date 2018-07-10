«Прогресс МС-09» долетел до МКС за рекордный промежуток времени

В Роскосмосе рассказали, что полет «Прогресс МС-09» до Международной космической станции (МКС) занял 220 минут. Это стало рекордно малым сроком. Подлет космического аппарата к МКС проходил по короткой двухвитковой схеме. Такое произошло впервые за всю историю полетов кораблей типа «Прогресс».