Население одного из районов Башкирии осталось без воды

- Оказывается, вот как можно создать условия для социального взрыва. Надо просто отключить воду. И сутками не подавать её! – считают акъярцы. - Сегодня мимо меня прибегала соседка с половиной ведерка воды и взволнованно мне рассказала, что воду ей налила её соседка аж с другой улицы, которая успела набрать рано утром. Странная закономерность: воды нет зимой, потому что холодно и водопровод замёрз, а летом нет воды, потому что жарко. Вот для чего нам водохранилища? Какое они значение имеют? Если их строительство обходится в глобальную экологическую катастрофу нашего района!