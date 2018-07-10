Минстрой планирует сократить сроки отключения горячей воды до семи дней

Чиновник добавил, что решение, когда и насколько будет отключаться горячая вода, примут позже. Но сроки отключения горячей воды однозначно снизят. Так к 2022 году горячая вода в кранах летом будет пропадать не более чем на семь дней. Возможно, что нормативный срок будет и еще меньше.