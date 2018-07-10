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Минстрой планирует сократить сроки отключения горячей воды до семи дней

10 июля 2018, 18:56
По словам замглавы Минстроя России Андрея Чибиса, его ведомство к 2022 году планирует сократить сроки отключения горячей воды населению до семи суток.

Минстрой начал в четырех российских городах эксперимент, итоги которого позволят понять, как лучше реализовать данную инициативу. Об этом пишет RNS.

Отключение горячей воды летом необходимо для того, чтобы подготовить коммуникации к зиме. Сейчас горячую воду в населенных пунктах отключают на две неделе. Эксперимент проводимый в четырех городах должен показать, сколько будет стоить подготовка генерерирующего оборудования с переключением на другие объекты, сказал Чибис.

Чиновник добавил, что решение, когда и насколько будет отключаться горячая вода, примут позже. Но сроки отключения горячей воды однозначно снизят. Так к 2022 году горячая вода в кранах летом будет пропадать не более чем на семь дней. Возможно, что нормативный срок будет и еще меньше.

Информации о том, в каких городах Минстрой проводит свой эксперимент пока нет.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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