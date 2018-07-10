Коммунисты Башкирии - депутатам Госдумы: Не становитесь врагами народа!

В частности, речь шла о том, что управляющие компании не всегда работают хорошо и в интересах жильцов, что для управляющих компаний главное- забрать у жильцов деньги, что эти фирмы часто из себя представляют чуть ли не фирмы-однодневки, которые соберут деньги с жильцов и ликвидируются, потому что беспокоятся только о своей прибыли, а не о проблемах жильцов.