Пенсии и пляски: в Уфе сторонники реформы так и не переубедили оппонентов

- К принятию таких важных законов нужно подходить с холодной головой и горячим сердцем. Я занимался тоже законотворчеством, 16 лет работал в Госсобрании, и эту кухню знаю. Если сейчас концепцию пенсионной реформы в нынешнем виде утвердим, то потом она так и пройдет, примут незначительные изменения и все. Желающих много, авторитетных много. Тем более что депутаты уже и так большинством голосов ее поддержали, - отметил руководитель Совета ветеранов Владимир Попов. - Народ готов поддержать всегда, если власти обращаются за поддержкой. Вот когда армию нужно было поднять с колен, мы сделали это, нам теперь не страшен блок НАТО. Вот я отправлял на днях эшелон новобранцев, у нас великолепная молодежь, толковые ребята. С каждым годом настрой хороший. Мы же не против оказать поддержку правительству. Но нельзя так рубить с плеча. Чтобы закон действовал, механизм должен быть, а для него нужна база, которая должна учитывать все то, что сегодня называли тут. Все понимают, что реформа нужна. Но недоработок много. И как можно сравнивать матушку-Россию с жиреющей Европой? Хотим лучше жить, но не получается. Реформы должны быть постепенными. И тогда не будет возмущения.