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Увеличение пенсионного возраста не изменит срока жизни на пенсии – эксперты

30 июня 2018, 12:35
Сегодня ожидаемая продолжительность жизни мужчин, доживших до текущего пенсионного возраста в 60 лет, составляет более 16 лет, а женщин до 55 лет — почти 26 лет.

Ученые НИУ Высшей школы экономики считают, что увеличение возрастного выхода на пенсию не изменит срока продолжительности жизни, сообщает «ТАСС».

Ученые представят доклад в Москве 2 июля. В анонсе доклада говорится о том, что в дискуссиях о повышении пенсионного возраста принято ссылаться на прогнозы и тренды демографического развития. Вместе с этим не все данные интерпретируются корректно, что способно привести к формированию заблуждений в обществе.

В докладе развенчивается «главный миф» о том, что многие до пенсионного возраста не доживут – «по среднему демографическому прогнозу в 2030 году средняя ожидаемая продолжительности жизни при рождении по населению в целом составит 80,1 год, у мужчин 75,8 лет, а у женщин 83,7 лет».

Один из авторов доклада, доктор экономических наук, профессор Лев Якобсон отметил, что повышение пенсионного возраста качественно никак не повлияет на срок жизни человека на пенсии, потому что главная помеха дожить до пенсии в РФ - высокая смертность в молодом, трудоспособном возрасте.

Напомним, правительство России 16 июня внесло в Госдуму пакет законопроектов об изменениях в пенсионной системе. Они предусматривают постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году).

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