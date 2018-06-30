Ученые представят доклад в Москве 2 июля. В анонсе доклада говорится о том, что в дискуссиях о повышении пенсионного возраста принято ссылаться на прогнозы и тренды демографического развития. Вместе с этим не все данные интерпретируются корректно, что способно привести к формированию заблуждений в обществе.