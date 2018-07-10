ИНВИТРО объявила о сокращении отделения маркетинга и коммуникаций

Проект “Сокращаем персонал в килограммах” начал свою работу 9 июля. В первом этапе участвуют 10 добровольцев из Департамента маркетинга и коммуникаций. В ближайшие два месяца они научатся правильно питаться, бороться со стрессами, а также терять вес без вреда для организма. Курировать проект будут врач-диетолог с 20-летним стажем Лидия Ионова. В ИНВИТРО хотят, чтобы их примеру последовали и другие сотрудники. Участие в проекте исключительно добровольное.