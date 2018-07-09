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В Башкирии появится награда «Герой башкирского народа»

9 июля 2018, 16:42
Всемирный курултай башкир объявил открытый конкурс на разработку лучшего эскиза награды.

Согласно решению Исполкома, «Почетное звание «Герой башкирского народа» («Башҡорт халыҡ геройы») станет высшей формой поощрения Курултаем граждан (в том числе и иностранных) за особо выдающиеся заслуги перед башкирским народом.

Среди них - особые заслуги в государственной и общественной деятельности, заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества между народами, совершение подвига, проявленные мужество, смелость и отвагу в деле защиты башкирского народа, активную благотворительную деятельность и иные заслуги перед государством, республикой и башкирским народом. Звание может быть присвоено посмертно.

В конкурсе предлагают принять участие юридическим и физическим лицам, творческим коллективам, которые ведут просветительскую и художественную деятельность. Решение принято будет осенью.

С победителем конкурса будет заключен авторский договор при изготовлении медали. Конкурсные работы будут приниматься до 1 октября 2018 года в электронном виде по адресу: [email protected] пометкой «Конкурс по разработке медали «Герой башкирского народа».

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