В Башкирии из горящей многоэтажки эвакуировали 34 человека

Рано утром сегодня загорелась квартира в многоэтажном доме в Нефтекамске. Спасатели эвакуировали из дома 34 человека по пожарной лестнице. Потушили пожар всего за несколько минут. Никто не пострадал. Причина возгорания неизвестна.