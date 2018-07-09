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В Башкирии из горящей многоэтажки эвакуировали 34 человека

9 июля 2018, 10:34
Как рассказали в пресс-службе МЧС по РБ, за минувшие выходные в республике произошло 20 пожаров.

В них погиб один человек погиб и четверо получили травмы. Среди причин — неосторожное обращение с огнем, нарушение правил при работе с электрооборудованием, проводкой.

Рано утром сегодня загорелась квартира в многоэтажном доме в Нефтекамске. Спасатели эвакуировали из дома 34 человека по пожарной лестнице. Потушили пожар всего за несколько минут. Никто не пострадал. Причина возгорания неизвестна.

В МЧС по РБ в очередной раз предупредили жителей республики о правилах обращения с огнем.

При пожаре звоните по единому телефону спасателей и пожарных с городского телефона – 01, с мобильного телефона - 101, — сообщили в ГУ МЧС России по РБ.

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#Новости#Рустэм Башкирцев#Происшествия
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