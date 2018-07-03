В Уфе эвакуировали 50 человек из загоревшегося бизнес-центра
Сегодня, 15:21ПроисшествияТатьяна Майорова
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Пожар возник в помещении на третьем этаже здания.
Сегодня, 3 июля, утром начался пожар в четырехэтажном здании бизнес-центра по улице Менделеева в Уфе. Подробности с места происшествия сообщили корреспонденты программы «Вести-Башкортостан».
По их сведениям, первым задымление обнаружил работник загоревшегося офиса, он и вызвал огнеборцев.
До приезда пожарных, несколько человек попытались самостоятельно справиться с огнем, но им это не удалось из-за сильного задымления.
Из опасной зоны было эвакуировано 50 человек. К счастью, по данным ГУ МЧС РФ по РБ, обошлось без погибших и пострадавших.
Обстоятельства происшедшего выясняются.
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Видео: Вести-Башкортостан.
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