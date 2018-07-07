В уфимской Черниковке из-за пожара в жилом доме эвакуировали 15 человек
Сегодня, 13:40ПроисшествияЗиля Аскерова
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Сегодня, 7 июля ночью, произошло возгорание в жилом доме. Пожар случился на улице Пекинская микрорайона Черниковка столицы Башкирии.
Как сообщает МЧС России по РБ, пожар начался с кровли дома. Сигнал о происшествии на диспетчерский пуст поступил в 00:02 часа. Пожарный экипаж сразу же выехал по адресу. Полностью потушить огонь удалось только через пять часов, в 05:32.
Тушением пожара занимались 33 сотрудника МЧС и 10 единиц техники. Известно. Что в огне пострадал один человек. Все обстоятельства случившегося выясняются.
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