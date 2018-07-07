В уфимской Черниковке из-за пожара в жилом доме эвакуировали 15 человек

Как сообщает МЧС России по РБ, пожар начался с кровли дома. Сигнал о происшествии на диспетчерский пуст поступил в 00:02 часа. Пожарный экипаж сразу же выехал по адресу. Полностью потушить огонь удалось только через пять часов, в 05:32.