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На полуфинал ЧМ-2018 в Санкт-Петербург прилетит президент Франции

9 июля 2018, 18:27
Во вторник в Санкт-Петербурге пройдет одна из встреч в рамках полуфинала ЧМ-2018.

На поле сойдутся сборные Франции и Бельгии. Об этом девятого июля пишет газета «Известия».

Поддержать своих соотечественников приедет президент Франции Эммануэль Макрон. Он прибудет в Санкт-Петербург вместе с делегацией.

Со стороны Бельгии на матч полуфинала прилетит премьер-министр страны Шарль Мишель. По его словам, игра поспособствует укреплению федерации.

Матч между сборными Бельгии и Франции начнется в 21:00 по московскому времени.

Вторая путевка в финал ЧМ-2018 будет разыграна между командами Англии и Хорватии. Игра пройдет 11 июля на стадионе Лужники» в Москве. Начало в 21:00 по местному времени.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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