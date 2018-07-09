Минфин: цены на нефть могут вновь обвалиться

Черное золото в будущем может упасть в цене, если сейчас его стоимость так и останется выше долгосрочного равновесного уровня. На данный момент основным маржинальным источником добычи нефти на планете является сланцевая добыча США. Граница ее рентабельности проходит по отметке в 50 долларов за баррель. Сюда же можно добавить шельфовые проекты в Бразилии, Анголе и Нигерии с требуемой стоимостью от 40 до 60 долларов за бочку. При добыче из битумных песков Канады извлекаемая прибыль варьируется от 50 до 60 долларов за баррель. Для того, чтобы мировой рынок черного золота был сбалансированным, стоимость нефти должна составлять примерно 50 долларов за бочку, указано в докладе Минфина РФ.