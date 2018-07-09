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Китай отправил в космос два спутника

9 июля 2018, 18:26
Китайские ученые сообщили, что им удалось успешно вывести на орбиту Земли два космических аппарата.

Спутники были доставлены в космос ракет-носителем «Чанчжэн-2С». Об этом девятого июля пишет газета «Известия».

Первый космический аппарат выведенный на околоземную орбиту называется «Яогань-1». Он будет проводить дистанционное зондирование планеты. Второй аппарат носит название PAKTES-1A. Это пакистанский научно-экспериментальный спутник.

«Чанчжэн-2С» стартовал сегодня утром. Ракет-носитель взлетел с космодрома Цзюцюань, что в пустыне Гоби. «Яогань-1» и PAKTES-1A должны следить за природными земельными ресурсами, а также изучать и прогнозировать природные катаклизмы.

Договор между Китаем и Пакистаном о сотрудничестве в космической отрасли был заключен два года назад.

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