Китай отправил в космос два спутника

«Чанчжэн-2С» стартовал сегодня утром. Ракет-носитель взлетел с космодрома Цзюцюань, что в пустыне Гоби. «Яогань-1» и PAKTES-1A должны следить за природными земельными ресурсами, а также изучать и прогнозировать природные катаклизмы.