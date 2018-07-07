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В Башкирии мужчину осудят за половые преступления против детей

7 июля 2018, 11:37
Правоохранительные органы получили 4 сообщения о надругательстве над малолетними. Во всех из них идет речь о 47-летнем мужчине.

С февраля 2015 года по июнь 2016 года этот мужчина совершал развратные действия, показывая свои половые органы малолетним детям через окно своего автомобиля. На мужчину заявили четыре раза: в Иглинском районе и в Уфе.

-Установив схожий способ совершения преступлений, следствием было принято решение о соединении уголовных дел. Однако, на протяжении двух лет установить злоумышленника не удавалось, не хватало сведений, - рассказали в Следкоме.

Злоумышленника поймала девочка – подруга одной из потерпевших. Она увидела автомобиль, который был похож на автомобиль, о котором рассказывала ее подруга. Девочка его сфотографировала. Преступника поймали, он признал свою вину. Дело направлено в суд.

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