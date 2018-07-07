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В 2018 году в Башкирии в ДТП погибли 14 диких животных

7 июля 2018, 12:16
Минэкологии республики просит водителей быть осторожнее на дорогах в лесных районах и не забывать о знаках «Дикие животные».

В республике сначала года в дорожных происшествиях погибли диких животных. Об этом сообщает Министерство экологии РБ. Если авария происходит возле знака «Дикие животные.», водителям придется возместить ущерб. Компенсация за гибель лося, к примеру, 80 тысяч рублей.

В этом году под колесами автомобилей погибли 10 лосей и четыре косули. По словам специалистов, они не понимают угрозы от транспорта. Чаще всего ДТП с участием лесных обитателей случаются в мае-июне. Но с каждым годом таких случаев становится меньше: в 2015 году их было зарегистрировано 68, в 2016 — 38, 2017 — 22. ДТП с участием диких животных зачастую регистрируются в Уфимском, Краснокамском, Кушнаренковском, Чишминском, Архангельском районах.

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