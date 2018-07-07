В 2018 году в Башкирии в ДТП погибли 14 диких животных

В этом году под колесами автомобилей погибли 10 лосей и четыре косули. По словам специалистов, они не понимают угрозы от транспорта. Чаще всего ДТП с участием лесных обитателей случаются в мае-июне. Но с каждым годом таких случаев становится меньше: в 2015 году их было зарегистрировано 68, в 2016 — 38, 2017 — 22. ДТП с участием диких животных зачастую регистрируются в Уфимском, Краснокамском, Кушнаренковском, Чишминском, Архангельском районах.