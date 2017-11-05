В Уфе на озере Солдатском поселились дикие утки

Утки-кряквы поселились на озере Солдатском в парке им. И. Якутова в Уфе.

Как сообщает пресс-служба администрации города, дикие утки прилетели на озеро совсем недавно. Своим присутствием они принесли много радости уфимцам и особенно детям, которые с удовольствием их кормят.