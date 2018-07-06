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Путин хочет выработать единые международные «правила игры» в цифровой сфере

6 июля 2018, 20:01
Президент Российской Федерации Владимир Путин предложил выработать одинаковые для всех государств «правила игры» в цифровой сфере.

Российский лидер считает необходимым разработать единые стандарты, учитывающие права и интересы всех стран. Об этом шестого июля пишет газета «Известия».

На Международном конгрессе по кибербезопасности Путин заявил о необходимости стандартизации международных правил в цифровой сфере. Ведь эффективно противостоять киберугрозам государства способны лишь сообща.

В то же время президент России предостерег аудиторию от опасности создания помех прогрессу. Для развития цифровой сферы необходима свобода общения и коммуникаций. Люди должны иметь возможность обмениваться идеями и опытом. Однако о безопасности забывать тоже не стоит.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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