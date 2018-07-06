Путин хочет выработать единые международные «правила игры» в цифровой сфере

В то же время президент России предостерег аудиторию от опасности создания помех прогрессу. Для развития цифровой сферы необходима свобода общения и коммуникаций. Люди должны иметь возможность обмениваться идеями и опытом. Однако о безопасности забывать тоже не стоит.