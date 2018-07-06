МВД России сняло обвинения с пытавшейся продать клизмы москвички

Коннова живет с 6-летним сыном. Мальчик страдает от ДЦП и эпилепсии. Для прохождения курса лечения москвичка приобрела противосудорожный препарат диазепам в виде микроклизм. Весь купленный препарат принимать не пришлось, и женщина решила продать его остатки. В роли покупателей выступили полицейские. На женщину возбудили уголовное дело, обвинив ее в продаже психотропных веществ.