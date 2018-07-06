МВД России сняло обвинения с пытавшейся продать клизмы москвички

Женщина пыталась продать противосудорожные микроклизмы (препарат диазепам). Об этом шестого июля пишет газета «Известия».
Коннова живет с 6-летним сыном. Мальчик страдает от ДЦП и эпилепсии. Для прохождения курса лечения москвичка приобрела противосудорожный препарат диазепам в виде микроклизм. Весь купленный препарат принимать не пришлось, и женщина решила продать его остатки. В роли покупателей выступили полицейские. На женщину возбудили уголовное дело, обвинив ее в продаже психотропных веществ.
Инцидент получил широкую огласку в СМИ. Лишь после этого на произошедшее обратили внимание власти. Так глава МВД Владимир Колокольцев поручил руководителю московского управления разобраться в произошедшем. И практически сразу же с женщины сняли все обвинения.