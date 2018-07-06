Глава Хакасии Виктор Зимин подарил местной молодежи музыкальный фестиваль

Издание «Хакасия-Информ» сообщает, что в начале концерта выступили финалисты «SOLARBASS». Зрители смогли увидеть и услышать лучших танцоров, ди-джеев и рэп-исполнителей. Заочный этап конкурса стартовал 1 апреля. Молодые артисты присылали организаторам записи своих выступлений. Все полученные материалы выкладывались на сайт фестиваля. Всего было опубликовано 195 работ. Среди претендентов на победу были группы как из самой Хакасии, так из-за границы.