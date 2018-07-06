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ФАС нашла нарушения в закупках Росавтодора на 1,2 миллиарда рублей

6 июля 2018, 17:03
К сотрудникам Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России обратился один из участников конкурса на выполнение работ, в котором участвовал Росавтодор.

Ведомство искало подрядчика, который займется содержанием трассы М-10 Москва – Санкт-Петербург. Сумма контракта составила 1,2 миллиарда рублей. Об этом пишет RNS.

В ФАС поступила информация, что заказчик услуг в лице Росавтодора предъявил завышенные требования к покупаемому товару. В итоге заявка одного из участников конкурса была неправомерно отклонена.

По словам заместителя главы ФАС России Алексея Доценко, исполнитель услуг не обязан уже на этапе подачи заявки иметь в наличие закупаемую продукцию и предоставлять итоги технических исследований данной продукции.

ФАС обязала Росавтодор учесть свои замечания и снова рассмотреть все поданные заявки от потенциальных исполнителей услуг.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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